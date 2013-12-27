Подозреваемых в избиении Татьяны Чорновол перевезли в Киев – СМИ

Троих подозреваемых в избиении журналистки Татьяны Чорновол – Андрея Насиковского, Александра Храмцова и Сергея Котенко – увезли из Бориспольского РОВД.

Об этом сообщають Вести со ссылкой на собственный источник в милиции.

"Задержанных перевезли – двоих в СИЗО на Косогорном переулке в Киеве, еще одного – в Броварское РОВД. Причем ни родственникам, ни адвокатам не сказали, кого куда отправили. Вероятнее всего, Насиковский находится в Борисполе, по месту прописки", – сообщил источник.

Кроме того, по его данным, вечером 26 декабря милиция провела обыск квартиры Андрея Насиковского в центре Броваров.

"В квартире сейчас (на вечер 26 декабря. – Ред.) находятся мать Насиковского, его брат и адвокат. Вместе с ними трое представителей правоохранительных органов. Они не говорят, что конкретно ищут. Но логично понятно: обыск проводится с целью найти подтверждение, что в ночь происшествия Сергей Котенко действительно ночевал у Насиковского", – подытожил источник.

Как ранее писал "Главред", в ночь на 25 декабря, неизвестные зверски избили журналистку Татьяну Чорновол, известную резонансными расследованиями.

В больницу Татьяна попала с сотрясением мозга, переломами носа и многочисленными гематомами, ей предстоят серьезные операции, лицо придется буквально собирать по частям.

Двух подозреваемых в избиении журналистки задержали 25 декабря, третьего подозреваемого – Сергея Котенко, ранее объявленного в розыск, – задержали 26 декабря.