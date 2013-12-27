Друзья подтвердили алиби подозреваемого в избиении Чорновол, опубликовано видео

Продолжает раскручиваться история с избиением журналистки Татьяну Чорновол. Друзья одного из подозреваемых - Александра Храмцова, на которого зарегистрирован джип Porsche Cayenne, - рассказали, что во время нападения был в ресторане "Крещатик".

Об этом рассказали его друзья Денис Ларин и Иван Белокреницкий. Они также предоставили видеозапись из ресторана, на которой видно, как Храмцов заходит и выходит в заведение, сообщает "Украинская правда".

"Я встретился с ним в ресторане "Крещатик" в 10 часов вечера. Мы разговаривали, ужинали. Потом встретились с нашим другом Иваном Белокреницким. Из ресторана "Крещатик" они пошли около половины второго, а я еще остался там", - рассказал Ларин.

"Он - мой друг, и я уверен, что он невиновен, потому что находился со мной. Есть многие люди, которые могут это подтвердить. То стечение обстоятельств, что на него записана эта машина, не дает оснований утверждать, что это сделал он", - сказал Ларин.

"С 10 до 1:30 ночи я точно видел его в "Крещатике". Он никуда не выходил. Есть видеозапись, которую я передал вам. Там указано, что он разделся, пришел и ушел", - добавил он.

В свою очередь Белокреницкий рассказал", что приехал в ресторан "Крещатик" в 12 часов ночи: "24 декабря мы списались в программе What's up, он прислал мне место своего расположения… и я поехал к нему около 12 часов ночи. Мы посидели, пообщались в ресторане. Там были около 1,5 часов и около половины второго ночи мы поехали домой".

"Мы вместе вышли из ресторана "Крещатик", пошли в его авто - машина марки Audi. Он отвез меня домой", - сказал Белокреницкий.

"Я живу в районе Соломенской площади, после меня он должен был поехать домой. Он живет на Дмитриевской. От меня до него ехать 7-10 минут. Он привез меня в районе 2 часа ночи домой, может без 15 без 10 минут два. То есть коло двух часов ночи он должен был быть дома", - сказал Белокреницкий.

Белокреницкий также рассказал, что на следующий день разговаривал с Храмцовым по телефону около 14 часов: "Он вел себя нормально, у нас было нормальное общение, ничего подозрительного".

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении на журналистку задержаны три человека – кроме Храмцова, на чье имя зарегистрирован джип, на котором приехали нападавшие на Чорновол, Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.

Видео: Громадське ТБ, Украинская правда