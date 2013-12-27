К больнице Тимошенко прибыли автозак и конвойная машина

На территорию харьковской ЦКБ №5, где продолжает лечение экс-премьер Юлия Тимошенко, утром 27 декабря прибыл кортеж конвойных автомобилей

В 7:00 перед главным входом в клинику уже стояли карета скорой медецинской помощи, автозак и сопроводительный автомобиль ГАИ, сообщает УНИАН.

В то же время, в ГПтС в Харьковской области сообщили, что не владеют информацией о том, что Тимошенко собираются транспортировать на сегодняшнее судебное заседание по делу ЕЭСУ.

В настоящее время на подъезде к больнице также стоят сотрудники ГАИ, а на территории ЦКБ видно несколько милиционеров и молодых люди в штатском. По информации издания, милиционеры продолжают прибывать на автомобилях. В частности, в медицинское учреждение прибыли представители управления ГПтС в Харьковской области.

Сторонников Юлии Тимошенко, которые обычно пикетируют территорию больницы, перед проходной ЦКБ "Укрзализныци" нет.

Как ранее писал "Главред", сегодня, 27 декабря должно состояться очередное заседание суда по делу корпорации "Единые энергетические системы Украины" по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко.

На прошлом заседании 6 декабря защита экс-премьера в очередной раз требовала закрыть дело ЕЭСУ. В свою очередь судья оставил ходатайство защиты без рассмотрения и отметил, что оно будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса в присутствие подсудимой Тимошенко.

Напомним, предыдущее заседание по делу ЕЭСУ продолжалось около 30 минут. Затем был объявлен перерыв до 27 декабря – из-за отсутствия подсудимой.