Тимошенко снова отказалась ехать в суд – СМИ

Кортеж, который, предположительно, должен был везти экс-премьера Юлию Тимошенко на заседание по делу ЕЭСУ, покинул территорию харьковской ЦКБ №5.

Тимошенко в очередной раз отказалась ехать в суд, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственный источник.

"Она опять отказалась", – сказал источник.

По его словам, кортеж для возможного этапирования Юлии Тимошенко в суд по делу ЕЭСУ провел на территории больницы около полутора часов.

Как ранее сообщал "Главред", утром 27 декабря на территорию харьковской ЦКБ №5, где продолжает лечение Тимошенко, прибыл кортеж конвойных автомобилей. Уже в 7:00 перед главным входом в клинику уже стояли карета скорой медецинской помощи, автозак и сопроводительный автомобиль ГАИ.

В то же время, в ГПтС в Харьковской области сообщили, что не владеют информацией о том, что Тимошенко собираются транспортировать на сегодняшнее судебное заседание по делу ЕЭСУ.

Напомним, предыдущее заседание по делу ЕЭСУ 6 декабря продолжалось около 30 минут. Затем был объявлен перерыв до 27 декабря – из-за отсутствия подсудимой.