Тимошенко снова отказалась ехать в суд – СМИ

Конвой, дежуривший в больнице, уехал.
Кортеж, который, предположительно, должен был везти экс-премьера Юлию Тимошенко на заседание по делу ЕЭСУ, покинул территорию харьковской ЦКБ №5.
Тимошенко в очередной раз отказалась ехать в суд, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственный источник.
"Она опять отказалась", – сказал источник.
По его словам, кортеж для возможного этапирования Юлии Тимошенко в суд по делу ЕЭСУ провел на территории больницы около полутора часов.
Как ранее сообщал "Главред", утром 27 декабря на территорию харьковской ЦКБ №5, где продолжает лечение Тимошенко, прибыл кортеж конвойных автомобилей. Уже в 7:00 перед главным входом в клинику уже стояли карета скорой медецинской помощи, автозак и сопроводительный автомобиль ГАИ.
В то же время, в ГПтС в Харьковской области сообщили, что не владеют информацией о том, что Тимошенко собираются транспортировать на сегодняшнее судебное заседание по делу ЕЭСУ.
Напомним, предыдущее заседание по делу ЕЭСУ 6 декабря продолжалось около 30 минут. Затем был объявлен перерыв до 27 декабря – из-за отсутствия подсудимой.