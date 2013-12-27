Обидчикам Татьяны Чорновол грозит 10 лет тюрьмы

Продолжает раскручиваться история с избиением журналистки Татьяны Чорновол. Оппозиции удалось добиться дополнить дело о нападении на активистку Евромайда. Теперь кроме статьи о хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УК Украины) производство дополнено еще одной - о тяжких телесных повреждениях (ст.121 Уголовного кодекса), о чем рассказал нардеп-свободовец Игорь Швайка.

Так, п. 1 ст. 121 гласит, что "умышленное тяжелое телесное повреждение, т.е. умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или такое, что послужило причиной потери любого органа или его функций, психическую болезнь или другое расстройство здоровья, сочетающееся со стойкой потерей трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое изуродование лица, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

п. 2. Умышленное тяжелое телесное повреждение, содеянное способом, который имеет характер особого мучения, или содеянное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего или других лиц, или содеянное на заказ, или послужило причиной смерти пострадавшего, - наказывается лишением свободы на срок от семы до десяти лет".

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении на журналистку задержаны три человека –Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, а также Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.