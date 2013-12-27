США возмущены избиением Татьяны Чорновол и обещают следить за расследованием

Государственный департамент США 26 декабря распространил заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "появлением модели целевого насилия и запугивание против активистов и журналистов, которые принимали участие или освещали протесты на Евромайдане" в Украине.

"Особую обеспокоенность вызывает грубое избиение журналистки Татьяны Черновол", – цитирует заявление Голос Америки.

США призывают власти Украины "соблюдать свои обязательств в рамках ОБСЕ и убедиться, что в стране уважаются права человека, включая фундаментальное право на свободу слова и собраний, верховенство права и другие демократические принципы".

"Мы побуждаем правительство Украины отправить недвусмысленный сигнал, что оно не будет терпеть насилия против критиков правительства и тех, кто работает с целью создания современной, демократической и процветающей Украины", – заявляет Государственный департамент США.

"Соединенные Штаты, вместе с нашими европейскими партнерами, будут продолжать внимательно наблюдать за расследованием этой и других дел", – подчеркнуто в документе.

Как ранее писал "Главред", 25 декабря правозащитники обратились к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с требованием дать свой комментарий о десятках нападений на активистов Евромайданов в разных регионах Украины.

12 декабря, в Чугуеве Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль активиста Евромайдана нардепа от ВО "Свобода" Игоря Швайки.

13 декабря в Харькове неизвестные сожгли микроавтобус активистов местного Евромайдана.

21 декабря в Арцизе Одесской области сгорел автомобиль активиста Евромайдана Евгения Буркута, на котором он возили митингующих в Киев.

21 декабря, в Симферополе обстреляли машину координатора крымского Евромайдана Сергея Ковальского, который планировал ехать на Майдан в Киев.

24 декабря ночью в Харькове неизвестные подожгли автомобиль Opel Omega активиста местного Евромайдана Дмитрия Пилипца.

24 декабря вечером в Харькове произошло нападение на одного из организаторов местного Евромайдана – Дмитрия Пилипца, который получил несколько ножевых ранений.

В ночь на 25 декабря под Киевом была избита активистка Евромайдана и журналистка Татьяна Чорновол.