Суд над подозреваемыми в избиении Чорновол отменен

В пятницу, 27 декабря, в Борисполе Киевской области по неизвестным причинам был отменен суд над задержанными по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновол.

Об этом со ссылкой на друзей подозреваемого Александра Храмцова сообщает ТСН.

По словам друзей задержанного, адвокат до сих пор не встретился с Храсцовым. С момента задержания ему не удалось передать одежду и еду для парня.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении на журналистку задержаны три человека –Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, а также Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Андрея Насиковского.

Напомним, что обидчикам журналистки грозит до 10 лет тюрьмы. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.