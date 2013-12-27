ГАИ обещает наказывать инспекторов, которые блокируют подъезды на Майдан

Во время встречи 26 декабря с депутатами от оппозиции Владимиром Арьевым, Леонидом Емцем и Игорем Швайкой, начальник ГАИ Киева Анатолий Куринной заверил, что приказа о блокировании подъездов к Евромайдану не было.

"Вместе с Леонидом Емцем и Игорем Шилом встретились с начальником ГАИ Киева Анатолием Куринным. Разговаривали, конечно, о блокировании инспекторами Майдана – запрете подвозить продукты и дрова на грузовиках", – написал Арьев в Facebook.

"Куринной сказал, что такого приказа не давал, и пообещал наказывать инспекторов, которые нарушают право на свободное передвижение", – сообщил депутат.

"Посмотрим. Иначе Майдан может и в столичное ГАИ на Богдана Хмельницкого в гости наведаться", – добавил он.

При этом Арьев рассказал: Куринной заверил, что сотрудники ГАИ работают лишь "в рамках закона".

Как ранее писал "Главред", 26 декабря активисты заявили, что гаишники продолжают тормозить машины для Евромайдана.

"За прошлые сутки было задержано 17 машин, а сегодня утром уже 5. И народные депутаты вынуждены лично садиться за руль, проезжать на Майдан, чтобы обеспечить его всем необходимым", – сообщил нардеп Аверченко.

Напомним, в ночь на 26 декабря нардеп от ВО "Батькивщина", экс-начальник Киевского главка милиции Виталий Ярема избил инспектора ГАИ, который не хотел пропускать автомашины с грузом для Евромайдана. Между водителями и гаишниками возник спор, к которому впоследствии присоединился Ярема. Во время разговора с инспектором нардеп ударил инспектора в лицо.

Видео: Volodymyr Ariev