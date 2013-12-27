Суд по делу компании Тимошенко перенесли на следующий год

Киевский районный суд Харькова 26 декабря продолжил рассмотрение дела о нарушениях в деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко.

В 10.00 председательствующий судья Константин Садовский открыл судебное заседание и, ввиду отсутствия в зале судебных заседаний подсудимой и ее защитницы Евгении Тимошенко, объявил о перерыве в заседании до 10:00 24 января, сообщает УНИАН.

Гособвинение представляют 4 прокурора. Интересы Тимошенко представляют защитники Сергей Власенко, Андрей Кожемякин и Александр Плахотнюк.

В зале судебного заседания присутствует несколько десятков сторонников Тимошенко, которые держат плакаты с изображением своего лидера.

В комментарии ГПтС Украины сообщается, что Тимошенко заблаговременно была ознакомлена с вызовом в суд на 27 декабря 2013 года.

"Сегодня утром во время общения с руководителем колонии, который предложил осужденной пройти к конвойному авто, которое ожидало на улице, последняя отказалась, сославшись на отсутствие рекомендаций немецких врачей принимать участие в судах", – говорится в сообщении.

"На все замечания о том, что немецкие врачи уже полгода ее не посещают, а суд вызывает больше года – осужденная никак не реагировала", – добавили в ГПтС.

Об отказе Тимошенко от этапирования и участия в судебном заседании 27 декабря текущего года составлен соответствующий акт, подчеркнули в пенитенциарной службе.

Как ранее писал "Главред", 27 декабря Тимошенко в очередной раз отказалась ехать в суд. Кортеж для возможного этапирования Юлии Тимошенко в суд по делу ЕЭСУ провел на территории больницы около полутора часов и уехал без экс-премьера.

Напомним, предыдущее заседание по делу ЕЭСУ 6 декабря продолжалось около 30 минут. Затем был объявлен перерыв до 27 декабря – из-за отсутствия подсудимой.