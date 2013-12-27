Опубликовано полное видео интервью избитой Татьяны Чорновол

История с избиением журналистки Татьяны Чорновол продолжает обрастать подробносями. Активистка Евромайдана рассказала журналистам 5 канала, как себя чувствует и как развивались события в роковую ночь, 25 декабря.

По словам Татьяны, она чувствует себя уже лучше, но один глаз почти не открывается.

Она рассказал, что когда ехала домой, то заметила "хвост" за собой, поэтому решила ехать на Майдан, но шикарный джип начал сталкивать ее авто с дороги.

"Из машины выскочил мужчина и разил мне боковое стекло. Я понимала, что оставаться в машине не было смысла, поэтому выскочила из машины и побежала. Однако меня догнали, чем-то ударили по голове и я потеряла сознание", – рассказал Чорновол события той ночи.

Комментируя версии нападения, Чорновол рассказала, что "это не могли быть случайные люди", ведь авто нападавших следовало за ней до села Гора, где она проживает, а потом в сторону Киева.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении на журналистку задержаны три человека – Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, а также Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского.

Напомним, что обидчикам журналистки грозит до 10 лет тюрьмы. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.

Фото, видео: 5 канал