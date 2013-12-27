По делу об избиении Татьяны Чорновол задержан четвертый подозреваемый

По делу об избиении Татьяны Чорновол милиция задержала брата Сергея Котенко, подозреваемого в нападении на журналистку, Александра.

Об этом адвокат Сергея Котенко, Алексей Назаренко сообщил 5 каналу.

В этой связи Назаренко заявил, что 26 декабря Сергей Котенко сам решил сдаться милиции.

Как ранее писал "Главред", в ночь на 25 декабря злоумышленники избили журналистку Татьяну Чорновол.

По данным милиции, она ехала в собственном автомобиле и ее "подрезал" другой автомобиль. Неизвестные вытащили журналистку и избили, после чего автомобиль сбросили в кювет.

По делу об избиении журналистки ранее задержаны три человека – Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, а также Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского.

Напомним, что обидчикам журналистки грозит до 10 лет тюрьмы. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.