В Черновцах неизвестные пытались разгромить Евромайдан

Ранним утром 27 декабря двое неизвестных в лыжных масках попытались разгромить палатки черновицкого Евромайдана, установленные на Центральной площади города возле памятника Шевченко.

Злоумышленники, пиехавшие на площадь в белом Fiat, сломали студенческую палатку, после чего ринулись к партийным палаткам ВО "Батькивщина" и ВО "Свобода", сообщает УНИАН со ссылкой на активистов Черновицкой организации ВО "Свобода", дежуривших на местном Евромайдане.

Дежурные "Областного штаба сопротивления диктатуре" среагировали оперативно: после рукопашной стычки нападающих задержали.

По данным активистов, злоумышленников доставили в Шевченковский райотдел милиции Черновцов, где их допрашивают. К ним никого не пускают.

В пресс-службе УМВД Украины в Черновицкой области УНИАН подтвердили, что такой факт имел место, уточнив, что личности нападавших и их мотивы сейчас выясняются.

Начальника УМВД, полковник милиции Иван Зайцев заверил, что в ближайшее время СМИ будут проинформированы о деталях инцидента.

Как ранее писал "Главред", абсолютное большинство участников акций протеста на киевском Евромайдане готовы продолжать митинги "столько, сколько будет нужно". Так, продолжать выступления готовы 74% участников Майдана-митинга и 80% Майдана-лагеря.

По словам социологов, Майдан сейчас существует в двух формах - как митинг с изменчивым составом участников, особенно массовый – в выходные дни, и как стационарный лагерь, где люди находятся относительно постоянно и обеспечивают жизнедеятельность Майдана (охрану, организационные функции, приготовление еды, уборку и т.п.)

По результатам опроса, заставить людей уйти с Майдана может выполнение всех требований, которые там были выдвинуты – такую позицию занимают 74% участников митинга и 64% -лагеря, еще 28,5% на Майдане-митинге и 25% на Майдане-лагере готовы удовлетвориться выполнением нескольких основных требований.