Азаров о безвизовом режиме с Европой: это миф, нас никто не зовет в ЕС

Премьер Николай Азаров уверяет, что даже после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, ЕС не стал бы спешить отменять безвизовый режим для Украины.

Об этом Азаров рассказал в интервью украинским телеканалам.

"Мы все находимся в плену мифов. Нельзя по мановению волшебной палочки получить другую страну с европейскими дорогами, европейской экономикой... Этого нельзя добиться только подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС", - подчеркнул премьер.

"Нас никто не зовет в Европейский Союз. В соглашении нет перспективы членства в ЕС. Мы его два года добивались. Это один из мифов. Также второй миф - что Украина сразу получит отмену безвизового режима с ЕС", - рассказал глава украинского правительства.

Ранее "Главред" сообщал, что Европарламент высказался за "наискорейшее" подписание Соглашения об ассоциации и введение безвизового режима с Украиной.