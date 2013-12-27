Апелляционный суд оставил Маркова за решеткой

Апелляционый суд оставил решение о содержании Маркова под стражей без изменений
Такое решение приняли судьи Ефимова и Бартащук под председательством судьи Бець, сообщает пресс-служба партии "Родина".
В ходе заседания были отклонены ходатайство защиты Игоря Маркова о замене двух судей, участвовавших в рассмотрении предыдущей апелляции Маркова, а также ходатайство об осуществлении в зале суда видеосъёмки.
Сам Игорь Марков на процессе не присутствовал и участвовал в заседании при помощью системы конференц-связи.
Как ранее писал "Главред", суд первой инстанции постановил арестовать Маркова на 3 месяца и 22 дня – до 13 февраля 2014 года.
Напомним, политика задержали в Одессе 22 октября, по подозрению в хулиганстве и избиении националистов на митинге в 2007 году.
В ночь на 23 октября Марков был отправлен в Киев. Как уверяет сам задержанный на личном самолете главы МВД Виталия Захарченко. В тот же день суд постановил арестовать политика до 20 декабря.
24 декабря у Маркова родился четвертый ребенок – сын Михаил.
Фото: rodina.od.ua