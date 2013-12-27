Апелляционный суд оставил Маркова за решеткой

Апелляционный суд Киева на заседании 27 декабря оставил без изменений решение Печерского районного суда от 16 декабря, согласно которому Игорь Марков останется за решёткой до 13 февраля.

Такое решение приняли судьи Ефимова и Бартащук под председательством судьи Бець, сообщает пресс-служба партии "Родина".

В ходе заседания были отклонены ходатайство защиты Игоря Маркова о замене двух судей, участвовавших в рассмотрении предыдущей апелляции Маркова, а также ходатайство об осуществлении в зале суда видеосъёмки.

Сам Игорь Марков на процессе не присутствовал и участвовал в заседании при помощью системы конференц-связи.

Как ранее писал "Главред", суд первой инстанции постановил арестовать Маркова на 3 месяца и 22 дня – до 13 февраля 2014 года.

Напомним, политика задержали в Одессе 22 октября, по подозрению в хулиганстве и избиении националистов на митинге в 2007 году.

В ночь на 23 октября Марков был отправлен в Киев. Как уверяет сам задержанный на личном самолете главы МВД Виталия Захарченко. В тот же день суд постановил арестовать политика до 20 декабря.

24 декабря у Маркова родился четвертый ребенок – сын Михаил.

Фото: rodina.od.ua