Подробности избиения Татьяны Чорновол: в деле замешан экс-участник банды "Солохи"

Дело об избиениеи журналистки Татьяны Чорновол продолжает обрастать подробностями. Начальник ГСУ МВД Николай Чинчин рассказал, что один из подозреваемых к нападению на активистку Евромайдана раньше был участником банды "Савлохова"

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В ходе следствия установлено, что задержаны тесно контактировали с членами партии УДАР Евгением Огарковым, Дмитрием Крейнином и Игорем Опадчим. Двое последних являются депутатами киевского областного совета от партии УДАР. Кроме того, установлена связь подозреваемых и с народным депутатом от фракции "Батькивщина" Владимиром Полочаниновым", - отметил он.

"Следствие уже располагает данными, что один из подозреваемых – Александр Котенко являлся членом бандитской группировки Савлохова (Борис Савлохов был известен в криминальных кругах по кличке "Солоха" - Ред.). Она входила в преступное сообщество Рыбалко по прозвищу "Рыбка", убитого в 2005-м году, с которым тесно взаимодействовали братья Кличко", - рассказал милицейский чиновник.

"Следователями проанализировано выступление бывшего собственника телеканала "ТВі" Константина Кагаловского, в котором он отмечает, что к рейдерскому захвату этого телевизионного канала причастен Сергей Котенко, подозреваемый в избиении Татьяны Черновол", - сказал он.



"Также Кагаловский отмечает, что к деятельности подозреваемого имеют отношение народные депутаты Николай Княжицкий и Давид Жвания", - добавил чиновник.



"Следствием установлено, что Сергей Котенко был основателем и директором предприятия, которому был подконтролен телеканал ТВі", - отметил он.



"Вызов на допрос в Главное следственное управление МВД Украины этих народных депутатов связан с необходимостью выяснить информацию, изложенную Кагаловским. В частности, относительно их причастности к совершению указанного уголовного правонарушения", - объяснил Чинчин.

По его словам, на данный момент проверяется алиби некоторых задержанных, информация о которых появилась в СМИ.

Спикер ведомства заметил, что отсутствие задержанных на месте происшествия не исключает их причастности к преступлению, поэтому они проверяются на причастность к совершению преступления.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении на журналистку задержаны четыре человека – Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского. Кроме того, был задержан брат Котенко – Александр.

Напомним, что обидчикам журналистки грозит до 10 лет тюрьмы. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.

Видео: youtube.com