Задержан пятый подозреваемый в нападении на журналистку Чорновол

Дело об избиениеи журналистки Татьяны Чорновол продолжает обрастать подробностями. Начальник ГСУ МВД Николай Чинчин рассказал, что задержан пятый подозреваемый к нападению на активистку Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Работники правоохранительных органов задержали пятого подозреваемого, который, по предварительным данным, непосредственно принимал участие в избиении журналистки и общественной активистки Татьяны Чорновол.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин в видеоматериале, обнародованном на официальном сайте МВД.

"На данный момент задержан пятый подозреваемый, который, по предварительным данным, непосредственно принимал участие в избиении потерпевшей", - сказал Чинчин.

"Хочу отметить, что главной задачей следствия является установление заказчиков данного преступления", - добавил он.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении на журналистку задержаны четыре человека – Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского. Кроме того, был задержан брат Котенко – Александр.

Напомним, что обидчикам журналистки грозит до 10 лет тюрьмы. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.

Видео: МВД