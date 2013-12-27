Астролог рассказала, что ждет Майдан в следующем году

В следующем году в Украине может вырасти уровень протестов, связанных с акциями на Майдане. Власть будет искать компромисс, но ситуация может обостриться.

Такой прогноз на чате в "Главреде" дала астролог Елена Калантарова, отвечая на вопрос о том, что ожидает Майдан в следующем году.

"Давайте разделим Майдан как людей на площади и Майдан как движение. Думаю, имеет смысл говорить о Майдане как о движении, потому что люди на площади собрались, чтобы основать народное движение "Майдан". Февраль-март (2014 года - ред.) - правительство во главе с президентом будут пытаться искать компромисс, чтобы снять напряжение в стране. Но в мае-июне вернется противостояние власть-общество, и появится реальная угроза импичмента", - спрогнозировала она.

"Август и сентябрь - опасность сдачи национальных интересов в обмен на внешнее вмешательство и урегулирование внутреннего кризиса власти. Но все эти попытки окажутся малоэффективными, и октябрь снова обнажит все противоречия", - описала астролог возможный сценарий развития событий в Украине.

"В 2014 году, в целом, власти придется потрудиться, чтобы сдерживать народное недовольство и предлагать конструктивные решения выхода из политического кризиса. В нашей с вами власти не довести страну до силового противостояния", - добавила Калантарова.

Напомним, протесты на Майдане продолжаются более месяца. На воскресенье, 29 декабря, в Киеве запланирована новая масштабная акция протеста.