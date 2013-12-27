Азаров вновь уверяет, что безвизовый режим с Европой связан с однополыми браками

Премьер Николай Азаров считает, что представители сексуальных меньшинств в Украине достаточно защищены, и для них в нашей стране не существует равенства только при заключении браков.

Об этом Азаров рассказал в программе "Экзамен власти" в эфире Первого национального телеканала, сообщает УНИАН.

"Даже сейчас, на этом этапе, после многих лет переговоров нам говорят: примите закон о равенстве сексуальных меньшинств. Вот так закамуфлировали… Но у нас не существует это равенство только в одном – заключать однополые браки", - поделился мнением премьер.

"Готово наше общество сейчас принять такую идеологию? Но и православная, и католическая церкви выступают категорически против этого закона. В парламенте этот закон находится с февраля, и до сих пор никто не хочет к нему приступать, хотя все знают, что он связан с подписанием безвизового режима. Тем не менее, ни оппозиция, ни Партия регионов, ни, тем более, коммунисты не хотят принимать этот закон", - подчеркнул Азаров.

Ранее "Главред" сообщал, что 14 декабря Азаров на Антимайдане заявил, что условием введения безвизового режима с ЕС является необходимость узаконить однополые браки, к чему Украина не готова.

Потом глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский опроверг премьера, подчеркнув, что слова Азарова не имеют ничего общего с реальностью.