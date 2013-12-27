Дело Чорновол: МВД обвинило братьев Кличко в связях с бандой, Виталий будет судиться

Лидер партии УДАР Виталий Кличко намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с информацией, озвученной начальником ГСУ МВД Николаем Чинчином, который, рассказывая о расследовании дела об избиении Татьяны Чорновол, упомянул о якобы причастности братьев Кличко к бандитским группировкам.

Об этом со ссылкой на пресс-службы партии сообщает "Интерфакс Украина".

Виталий назвал ложными и безосновательными упреки Чинчина о якобы причастности братьев Кличко к криминальным группировкам.

"Вместо того чтобы провести объективное расследование и найти настоящих исполнителей и заказчиков избиения Татьяны Чорновол, ведомство Захарченко прибегает к обычным провокациям и фактически покрывает преступников. Поэтому с тем, кому поручили озвучить вранье и глупости, мы будем говорить в суде", - подчеркнул Виталий.

Он добавил, что УДАР требует прозрачного и объективного расследования дела о зверском избиении Чорновол, а не "назначать виновных, чтобы выгородить заказчиков".

Напомним, что Чинчин рассказал о тесном контакте подозреваемых по обвинению в избиении Чорновол с членами УДАРа Евгением Огарковым, Дмитрием Крейниным и Игорем Опадчим. Он также отметил, что установлена связь подозреваемых и с нардепом от "Батькивщины" Владимиром Полочаниновым.

"Следствие уже располагает данными, что один из подозреваемых, Александр Котенко являлся членом бандитской группировки Савлохова. Она входила в преступное сообщество Рыбалко, по прозвищу "Рыбка", убитого в 2005 году, с которым тесно взаимодействовали братья Кличко", - подчеркнул милицейский чиновник.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении на журналистку задержаны пять человек – Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского.

Кроме того, был задержан брат Котенко – Александр и еще один человек, имя котрого милиция пока не называет.

Напомним, что обидчикам журналистки грозит до 10 лет тюрьмы. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.