Кличко ответил на обвинения в связях с бандой: МВД стало карательным отрядом власти

Лидер УДАРа Виталий Кличко прокомментировал заявления МВД, которые упомянули его в контексте расследования дела об избиении журналистки Татьяны Чорновол, рассказав о его якобы связях с бандитской группировкой "Рыбки".

Об этом со ссылкой на пресс-службу УДАРа сообщает УНИАН.

"Вместо того, чтобы провести объективное расследование и найти настоящих исполнителей и заказчиков избиения Татьяны Чорновол, ведомство Захарченко прибегает к привычным провокациям и фактически покрывает преступников. Поэтому с тем, кому поручили озвучить ложь и бессмыслицу, мы будем говорить в суде", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что МВД сегодня стало "карательным отрядом власти и не гнушается любыми методами в борьбе с оппозицией и гражданами Украины".

"То "Беркут", оказывается, "обороняется" от мирных студентов, то плетут какой-то бред, пытаясь перевести на оппозицию причастность к избиению журналистки. Такое впечатление, что МВД переехало с улицы Богомольца на улицу Фрунзе в одно известное заведение (по адресу Фрунзе, 103 расположена Киевская городская психиатрическая больница им. Павлова – Ред.)", - отметил Кличко.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу об избиении на журналистку задержаны пять человек – Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского.

Кроме того, был задержан брат Котенко – Александр и еще один человек, имя которого милиция пока не называет.

Напомним, что обидчикам журналистки грозит до 10 лет тюрьмы. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.