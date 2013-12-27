Украинцы назвали Евромайдан событием 2013-го года

Главным событием уходящего 2013-го года украинцы назвали акцию сторонников Евроинтеграции Украины - Евромайдан, главным разочарованием - Президента Виктора Януковича.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, сообщает "Украинская правда".

Так, 75,2% украинцев считают Евромайдан главным событием года.

Договоренности с Россией считают главными в 2013-м году 7% опрошенных, неподписание Ассоциации с ЕС - 3,6%, избиение студентов на Майдане - 1,7%.

35% опрошенных граждан Украины считают Виктора Януковича разочарованием 2013 года.

Арсения Яценюка - 10,4%, Виталия Кличко - 10,2%, Николая Азарова - 9,4%, Олега Тягнибока - 5,5%, Юлию Тимошенко - 3,5%, Виталия Захарченко - 2,5%.

В то же время Януковича считают политиком года 23%. Ближе всего к нему приблизился Кличко ( 15,8%).

Петра Порошенко поддержали 6,2% украинцев, Яценюка - 6%, Тимошенко - 5,7%, Тягнибока - 4,9%.

14,1% украинцев считают, что в Украине не было политика года .

Опрос проводился с 20 по 24 декабря 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Ранее "Главред" сообщал, что футболистом-2013 в Украине был назван игрок "Днепра" и сборной Украины Евгений Коноплянка. У Андрея Яромоленко и Марко Девича, соответственно, серебро и бронза.