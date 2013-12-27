Азаров рассказал о фетишизме украинской оппозиции

Азаров в интервью украинским телеканалам рассказал, что для оппозиции единственным фетишем является борьба за власть.
Украинская оппозиция на Евромайдане борется только за власть, ее не заботит евроинтеграция или проблемы простых граждан.
Такое мнение выразил премьер-министр Николай Азаров в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Наша оппозиция руководствуется принципом: чем хуже, тем лучше для их выборов. Борьба за власть для нее самое главное. Это фетиш. Страна, европейская интеграция – это все второстепенное для нее. Для нее на первом плане стоит борьба за власть", - уверен глава Кабмина.
Также Азаров заявил, что украинцы должны четко увидеть, что стоит за красивыми словами оппозиции.
"Наши люди должны понять и четко увидеть, что за всеми этими красивыми словами стоит единственная цель – подорвать ситуацию в стране, дестабилизировать ее, ухудшить экономическую ситуацию и создать условия для недовольства в стране", - отметил премьер.
Также Азаров подчеркнул, что оппозиционные политики исключительно изобретательны и своими слухами уже не раз провоцировали обвал гривны. В качестве примера он сообщил, что во время визита в Москву ходили слухи, что будут подписаны более 60 документов о присоединении Украины к Таможенному союзу.
"Евразийский союз формально еще не существует. Договор о создании такого союза вступит в силу с 1 января 2015 года. Поэтому вступить в несуществующее объединение, как вы сами и понимаете, невозможно", - возмутился Азаров.
Также премьер заявил, что массовые протесты в Киеве подрывают основу экономической и политической стабильности страны.
"Возникает простой вопрос: те события, которые сегодня происходят в Киеве, помогают нам решить вопросы, или затрудняют? Конечно, затрудняют", - резюмировал он.
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в интервью Азаров рассказал и о "европейском мифе". По мнению премьера, Украину никто не ждет в Евросоюзе, и даже подписание Соглашения об ассоциации не гарантировало безвизового режима с Европой.