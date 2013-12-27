Азаров рассказал о фетишизме украинской оппозиции

Украинская оппозиция на Евромайдане борется только за власть, ее не заботит евроинтеграция или проблемы простых граждан.

Такое мнение выразил премьер-министр Николай Азаров в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Наша оппозиция руководствуется принципом: чем хуже, тем лучше для их выборов. Борьба за власть для нее самое главное. Это фетиш. Страна, европейская интеграция – это все второстепенное для нее. Для нее на первом плане стоит борьба за власть", - уверен глава Кабмина.

Также Азаров заявил, что украинцы должны четко увидеть, что стоит за красивыми словами оппозиции.

"Наши люди должны понять и четко увидеть, что за всеми этими красивыми словами стоит единственная цель – подорвать ситуацию в стране, дестабилизировать ее, ухудшить экономическую ситуацию и создать условия для недовольства в стране", - отметил премьер.

Также Азаров подчеркнул, что оппозиционные политики исключительно изобретательны и своими слухами уже не раз провоцировали обвал гривны. В качестве примера он сообщил, что во время визита в Москву ходили слухи, что будут подписаны более 60 документов о присоединении Украины к Таможенному союзу.

"Евразийский союз формально еще не существует. Договор о создании такого союза вступит в силу с 1 января 2015 года. Поэтому вступить в несуществующее объединение, как вы сами и понимаете, невозможно", - возмутился Азаров.

Также премьер заявил, что массовые протесты в Киеве подрывают основу экономической и политической стабильности страны.

"Возникает простой вопрос: те события, которые сегодня происходят в Киеве, помогают нам решить вопросы, или затрудняют? Конечно, затрудняют", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в интервью Азаров рассказал и о "европейском мифе". По мнению премьера, Украину никто не ждет в Евросоюзе, и даже подписание Соглашения об ассоциации не гарантировало безвизового режима с Европой.