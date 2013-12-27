Захарченко исключен из Союза журналистов Украины

Киевская организация Национального союза журналистов исключила из своих списков министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом сообщила ответственный секретарь Киевской организации НСЖУ Алла Малиенко, передает "Телекритика".

Кроме того, она сообщила, что Виталий Захарченко был принят в члены Союза журналистов в декабре 2004 года решением Донецкой областной организации, а весной 2013 года Захарченко стал на учет в Киевской организации НСЖУ.

Нынешнего главу МВД приняли в Союз журналистов, поскольку некоторое время он работал телеведущим в Донецкой области.

Малиенко отметила, что Захарченко был исключен из НСЖУ из-за "невыполнение требований Евромайдана, частые случаями избиения журналистов и ненадлежащее расследование дел, касающихся журналистской деятельности".