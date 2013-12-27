Суд арестовал подозреваемого в избиении журналистки Чорновол: опубликовано видео

Александру Храмцову, подозреваемому в избиении Татьяны Чорновол, суд назначил меру пресечения в виде ареста.

Соответствующее решение принял Печерский райсуд, сообщает "Украинская правда".

Храмцов арестован до 23 февраля.

Во время судебного заседания Храмцов сообщил, что он является юристом в Государственной службе охраны.

Подозреваемый выступал не более одной минуты.

По его словам, в то время, когда напали на Татьяну, он находился в ресторане с друзьями, у него есть свидетели этого.

Также он добавил, что сожалеет о продаже машины Сергею Котенко, который также является подозреваемым по делу.

Отметим, что ранее друзья Храмцова передали в украинские СМИ запись камер слежения одного из ресторанов на Крещатике, чтобы доказать - в момент избиения Чорновол он был далеко.

Главные подробности дела об избиении журналистки Татьяны Чорновол смотрите в спецтеме "Главреда".

Видео: ТСН