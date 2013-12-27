Арестованный по делу об избиении Чорновол отрицает свою вину: такое могли сделать только нелюди

Арестованный по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновол Александр Храмцов заявил о своей непричастности к преступлению.

Об этом он сказал, выступая в суде перед избранием ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца, пишет УНИАН.

Храмцов отметил, что один из задержанных за избиение Чорновол точно причастен к совершению преступления, однако фамилию назвать отказался.

Также, по словам арестованного, он не интересуется политикой. Храмцов выразил сожаление по поводу избиения Чорновол.

"Эта вся история началась из-за журналистки, очень жаль эту девушку. Я считаю, что такое могли сделать только нелюди. А эту журналистскую волну подхватили сами журналисты. Единственное, что я хочу, так чтобы была объективность", - добавил он.

Напомним, Храмцов также отметил, что во время избиения находился в ресторане, и что у него есть алиби.

Всего милиция задержала пятерых подозреваемых в причастности к делу об избиении Татьяны Чорновол.

Журналистка была избита в ночь на 25 декабря. Больше об этом происшествии и деле Чорновол читайте в спецтеме "Главреда".