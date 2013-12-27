Второй задержанный по делу Татьяны Чорновол заявил о своей невиновности

Александр Котенко, подозреваемый по делу об избиении Татьяны Чорновол, заявил о своей непричастности к нападению.

Об этом он заявил на судебном заседании, в ходе которого ему будет избрана мера пресечения, сообщает "Украинская правда".

По словам Котенко, он является заместителем директора спортклуба "Арсенал", и не общался со своим младшим братом, Сергеем Котенко, около полутора лет.

"У меня в телефоне нет контакта брата, нет звонков, я не общаюсь и не контактирую с ним полтора года, мы разошлись во взглядах", - сказал он.

Котенко также отметил, что в ночь нападения он находился дома: "Я общался с мамой по телефону, говорил ей, что я дома. Я был на Оболони в своей квартире, общался с людьми через интернет".

В то же время, адвокат подозреваемого сообщил, что его клиент "является несудимым в понимании статьи 89", что означает, что судимость погашена.

При этом мать Котенко сообщила, что братьев "развела невестка", то есть жена Котенко-старшего.

В свою очередь, следователь и обвинитель не стали задавать вопросы подозреваемому.

В 18:52 судья удалился в совещательную комнату для приняя решения о мере пресечения.

Как известно, Котенко-старший является братом Сергея Котенко, который купил Porsche Cayenne, снятый видеорегистратором Татьяны Чорновол.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Александр Храмцов, другой подозреваемый в избиении Татьяны Чорновол, также заявлял о своей непричастности к инциденту, но, тем не менее, суд вынес решение о его аресте до 23 февраля.