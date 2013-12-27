Суд арестовал второго подозреваемого в деле Татьяны Чорновол

Второй подозреваемый в деле об избиении журналистки Татьяны Чорновол - Александр Котенко - был арестован до 23 февраля.
Суд арестовал второго подозреваемого в деле об избиении журналистки Татьяны Чорновол.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Согласно постановлению Печерского райсуда, Александр Котенко был арестован до 23 февраля.
Арестованный является старшим братом другого задержанного - Сергея Котенко.
Ранее было вынесено постановление об аресте другого подозреваемого - Александра Храмцова.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее в МВД сообщали о пятерых подозреваемых, задержанных в ходе расследования избиения журналистки.
Также напомним, что и Котенко-старший, и Храмцов, выступая в суде, заявляли о своей непричастности к нападению на Чорновол.
Главные подробности нападения и расследования этого дела смотрите в спецтеме "Главреда".