Суд арестовал второго подозреваемого в деле Татьяны Чорновол

Суд арестовал второго подозреваемого в деле об избиении журналистки Татьяны Чорновол.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно постановлению Печерского райсуда, Александр Котенко был арестован до 23 февраля.

Арестованный является старшим братом другого задержанного - Сергея Котенко.

Ранее было вынесено постановление об аресте другого подозреваемого - Александра Храмцова.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в МВД сообщали о пятерых подозреваемых, задержанных в ходе расследования избиения журналистки.

Также напомним, что и Котенко-старший, и Храмцов, выступая в суде, заявляли о своей непричастности к нападению на Чорновол.

Главные подробности нападения и расследования этого дела смотрите в спецтеме "Главреда".