Тимошенко в следующем году может взять "реванш", а Украине грозит разделение - астролог

Экс-премьер Юлия Тимошенко в следующем году может взять политический "реванш", а в Украине существует угроза "разделения на вотчины".

Такой прогноз на чате в "Главреде" сделала астролог Елена Калантарова.

"2014 год для Юлии Владимировны открывает возможности политического реванша. Но она не застрахована от прежних ошибок – неблагонадежны политические партнеры", - отметила она.

Говоря об угрозе для единства Украины, астролог отметила: "Я верю в Украину, в ее народ. И мне хочется верить, что политическим лидерам хватит здравого смысла позаботиться о благополучии своей страны. Ведь это же так просто: есть страна, есть правители, хорошо живет народ – правителям спокойно".

"Распада страны не будет. Но, по-прежнему, есть угроза разделения на вотчины. И только гражданская активность эти тенденции может обратить во благо страны, создавая местные "народные вече", - резюмировала Калантарова.

Напомним, на чате в "Главреде" астролог также дала прогноз насчет будущего протестов на Майдане и связанных с ними событий в стране.