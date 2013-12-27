Луценко предложил Евромайдану свой план действий

Экс-глава МВД, лидер движения "Третья республика" Юрий Луценко, предложил Евромайдану план действий, который, по его мнению, вынудит Кабмин уйти в отставку.

Об этом экс-министр сообщил в интервью "Главкому".

Луценко выразил уверенность в том, что лидеры оппозиции "должны предоставить план принуждения власти к политическому (не юридическому!) решению об отставке правительства и досрочных выборах".

"Я вижу лишь один такой способ – организацию сразу после праздников реальной общеукраинской забастовки", - подчеркнул он.

Также политик рассказал, каким образом забастовка может заставить руководство страны согласиться на требования протестующих.

"Никаких Внутренних войск не хватит для недопущения миллионов студентов и служащих к пикету властного квартала. Никакого "Беркута" не хватит, чтобы защитить всю длину украинских дорог, железных дорог, админзданий. Ничего не устоит против одномесячной просрочки уплаты налогов хотя бы половиной предпринимателей", - сказал Луценко.

По его словам, именно для этого формируется Всеукраинское объединение "Майдан".

"В свое время чуть ли не все поляки вступили в "Солидарность", чтобы изменить страну. Сейчас мы должны преодолеть власть прошлого путем всенародного надпартийного движения миллионов украинцев, которые хотят изменений. Вместо кампании ненависти по линии Восток-Запад в стиле ПР мы должны предложить восточным братьям план лучшего общего дома", - отметил политик.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Луценко выразил мнение, что вместо штурма Евромайдана власть "начала всеукраинскую Врадиевку".