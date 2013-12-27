Врачи рассказали о состоянии Татьяны Чорновол: опубликовано видео

Врачи рассказали о быстром выздоровлении избитой журналистки и не исключили, что Новый год она может встретить у себя дома.
Татьяна Чорновол стремительно поправляется и может встретить Новый год в кругу семьи.
Об этом сообщили в клинике, где находится избитая журналистка, передает ТСН.
Врачи назвали Чорновол бойцом и молодчиной: ее состояние стремительно улучшается, опережая "график" на несколько дней.
У журналистки диагностирована контузия правого глаза, но он уже открывается, а гематомы на лице немного спали, что позволит прооперировать ее уже завтра.
"Я думаю, если все хорошо – завтра прооперируем, и думаю, что может быть, даже Новый год дома встретит", - заявил руководитель клиники Михаил Радуцкий.
Напомним, как сообщал "Главред", 27 декабря суд постановил арестовать двоих подозреваемых в причастности к избиению Татьяны Чорновол – Александра Храмцова и Александра Котенко.
Срок ареста обоих – до 23 февраля. При этом оба заявляли о своей невиновности и говорили о непричастности к инциденту.
Главные подробности дела смотрите в спецтеме "Главреда".
Видео: ТСН