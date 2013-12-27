Подозреваемый владелец джипа об избиении Чорновол: я был случайным свидетелем

Один из подозреваемых в избиении журналистки Татьяны Чорновол, Сергей Котенко, который является фактическим владельцем джипа Porsche Cayenne, заявил о своей непричастности к нападению.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Сергей Котенко заверил, что решил продать джип, и договорился о встрече с покупателями.

"Я продавал машину, приехали покупатели. Они несколько дней назад мне звонили, и в тот день в обед мы договорились встретиться в 11 на верхней станции метро Крещатик. Немного дальше за автобусами", - рассказал он.

По его словам, несмотря на позднее время, он спокойно решился на поездку с незнакомыми людьми.

"Они вышли, сели, показали права. Предложили проехаться. Я ничего не боюсь. Меня спросили, можно ли сесть за руль. Я сказал, что можно", - отметил он.

Далее автомобиль поехал по Харьковскому шоссе в сторону метро "Бориспольская".

"Дальше не знаю, нас кто-то подрезал, не подрезал. Мы проследовали на бориспольскую трассу, повернули направо, там, где частный сектор. Проехали по нему. Я спросил, куда мы едем, они сказали, что сейчас выедем", - описал свою версию происшествия Котенко-младший.

Дальше машина очень быстро проехала через заправку.

"Они сказали, что сейчас развернемся и поедем назад. Я не знаю, кто кого подрезал, но точно был удар с правого бака. Мы кого-то, или нас, я не знаю. Я начал кричать - что вы делаете, потому что подумал, что меня разводят, сейчас высадят, скажут, что машина побита, дадут денег и скажут - иди отсюда", - рассказал он.

"Мне ненормативной лекикой сказали сесть сзади. Я - обычный парень, что я могу сделать. Я сел себе сзади и за жизнь боялся", - отметил Котенко.

При этом, отвечая на вопрос, что произошло, когда они вышли из машины, как долго их не было, владелец джипа рассказал, что все произошло за несколько секунд.

"Несколько секунд, от 5 до 10 секунд. Потом они сели в машину со словами: "Блин, телка. Тебе побили машину - сейчас разберемся". Больше я не слышал ни слова. Мы поехали по трассе, я сел сзади, пригнулся, и боялся, что меня высадят, или что-то со мной сделают. Мы заехали в Бровары с задней стороны. Люди вышли молча и ушли. Я начал кричать, что буду в милицию звонить, они даже не обернулись", - заявил Котенко.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в МВД сообщали о пятерых подозреваемых, задержанных в ходе расследования избиения журналистки.

Также напомним, что и Котенко-старший, и Храмцов, выступая в суде, заявляли о своей непричастности к нападению на Чорновол.

Главные подробности нападения и расследования этого дела смотрите в спецтеме "Главреда".