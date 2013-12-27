Арестован третий подозреваемый по делу Татьяны Чорновол

Сергей Котенко - третий задержанный по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновол – был арестован до 23 февраля.

Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева, передает "Украинская правда".

Стоит отметить, что во время судебного заседания стало известно об отказе адвокатов вести дело Сергея Котенко.

"Они написали отвод. Два дня со мной были, а только что написали отвод. Кинули меня. Их запугали, угрожали их семьям", - сказал арестованный, который был задержан 23 декабря.

Напомним, как сообщал "Главред", в перерыве судебного заседания Сергей Котенко рассказал, что он решил продать автомобиль и встретился с покупателями, которые и напали на журналистку.

Себя же владелец джипа назвал "случайным свидетелем" этого инцидента.

Также отметим, что ранее такое же решение было принято в отношении двоих подозреваемых – Александра Храмцова и старшего брата Котенко – Александра, которые были арестованы до 23 февраля.

И Храмцов, и Котенко-старший заявили о своей непричастности к избиению.

Главные подробности дела Татьяны Чорновол смотрите в спецтеме "Главреда".