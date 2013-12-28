По делу об избиении Татьяны Чорновол арестованы четверо: опубликовано видео из суда

Суд избрал меру пресечения четверым подозреваемым по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновол - Александру Храмцову, Сергею и Александру Котенко и Андрею Насиковскому. Все они арестованы до 23 февраля.

При этом только один из них, Сергей Котенко, присутствовал на месте преступления. Другие подозреваемые говорят, что у них есть алиби, пишет "Украинская правда".

Так, брат Сергея, Александр Котенко, заявил, что в ночь избиения журналистки был дома.

Комментарий Сергея Котенко

"Я общался с мамой по телефону, говорил ей, что я дома. Я был на Оболони в своей квартире. Я общался с людьми через Интернет", - отметил Котенко-старший.

Его присутствие дома в суде подтвердила и мать.

Показания матери Александра Котенко

В свою очередь, Александр Храмцов, говорит, что в ночь преступления был с друзьями в ресторане. Напомним, именно на этого подозреваемого зарегистрирован автомобиль Porsche Cayenne, который зафиксирован на записи с видеорегистратора машины Татьяны Чорновол.



Котенко-младший приобрел это авто полгода назад у Храмцова, однако выплатил лишь 17 тысяч из 24, поэтому авто все еще ​​зарегистрировано на бывшего владельца.



Подозреваемый Андрей Насиковский, у которого Сергей Котенко ночевал после того, как вернулся с места избиения журналистки, говорит, что весь вечер был занят своими делами - ходил в магазин, на урок английского, общался по телефону и Интернету с другом.

Пояснения Андрея Насиковского

Напомним, 27 декабря был задержан пятый подозреваемый по делу Чорновол, но его еще не судили.

Журналистка и активистка Евромайдана Татьяна Чорновол была избита в ночь на 25 декабря: подробности дела читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: Громадське ТБ.