Оппозиция не отдаст милиции видеорегистратор с машины Чорновол

Оппозиционные депутаты не показывают все видео с регистратора избитой журналистки Татьяны Чорновол, чтобы потом противопоставить его данные следствия.

Об этом депутат Бориспольского городского совета от партии УДАР Ярослав Годунок заявил в эфире одного из украинских телеканалов, напомнив, что вчера появилась информация о том, что Виталий Кличко якобы причастен к нападавшим на журналистку преступникам, сообщает Gazeta.ua.

"Поэтому мы и держим это видео, чтобы потом иметь возможность противопоставить, показать всему миру", – объяснил депутат.

В то же время, политик уверен, что отсутствие данных с видеорегистратора машины Татьяны Чорновол не мешает правоохранителям установить истинные обстоятельства преступления.

"Есть камеры Укравтодора, где она выехала с заправки. По всей трассе есть камеры. 12 штук я сегодня насчитал: на каждом автосалоне, где происходили события, на развороте. 12 камер есть в их распоряжении. Мы хотим посмотреть на этот цирк", – подчеркнул Годунок.

Он рассказал, что 27 декабря вместе с журналистами ТВi проводил собственное расследование нападения на Чорновол. В частности, они нашли место события, которое, по словам Годунка, правоохранительные органы даже не обследовали.

"Место, где Татьяну сбросили в кювет, где она могла погибнуть", – отметил депутат.

Напомним, 26 декабря заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров заявил, что у следствия до сих пор нет полной видеозаписи с автомобиля Татьяны Чорновол.

В то же время, начальник ГСУ МВД Николай Чинчин, рассказывая о расследовании дела об избиении Татьяны Чорновол, упомянул о якобы причастности братьев Кличко к бандитским группировкам.

Как ранее писал "Главред", по делу об избиении на журналистку задержаны пять человек – Александр Храмцов, на чье имя зарегистрирован джип Porsche Cayenne, на котором приехали нападавшие на Чорновол, Андрей Насиковский и Сергей Котенко, ночевавший в ночь нападения у Насиковского.

Кроме того, был задержан брат Котенко – Александр и еще один человек, имя которого милиция пока не называет. Обидчикам журналистки грозит до 10 лет тюрьмы. Больше об избиении Татьяны Чорновол читайте здесь.