Ночь на Майдане: люди несут деньги и обсуждают дело Чорновол

Ночь на 28 декабря стала уже 38-й ночью Евромайдана в Киеве.

За это время установился уклад жизни активистов: дежурит охране, выступают общественные деятели и музыканты.

В то же время, люди продолжают жертвовать средства на обеспечение жизнедеятельности Майдана. Например, сегодня ночью стало известно, 79-летний Алексей Шова из райцентра Сторожинец Черновицкой области оставил в районном штабе "Батькивщины" 8 тыс. грн. на нужды Евромайдана, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

А участники Автомайдана утром заявили, что намерены сегодня поехать к дому одного из высокопоставленных чиновников, который фигурирует в журналистских расследованиях Татьяны Чорновол.

Активисты следят за ходом следствия по делу об избиении Татьяны Чорновол и продолжающимися по всей Украине преследованиями активистов Майдана.

Муж Татьяны Чорновол Николай Березовый заявил, что окружение журналистки допускает, что к ее избиению причастен кто-то из лиц-фигурантов ее журналистских расследований.

"Указать сейчас, что это кто-то - Пшонка, Захарченко, Медведчук или Янукович - на кого из них не подумай, не ошибешься. Это как раз наибольшая беда. Кто именно из них является заказчиком? … Мы к тому склоняемся, что это однозначно кто-то из фигурантов ее расследований", – отметил он.

В то же время, стало известно, что в центре Днепропетровска у офиса общественной организации "Евромайдан. Днепроперопетровск" в 21.15 27 декабря неизвестные разбили стекло в машине организатора Евромайдана Ивана Маркевича. Руководитель ОО "Евромайдан. Днепропетровск" Виктор Романенко связывает данное преступление, против активиста Евромайдана, с активизацией пикетов у зданий ГУ МВД в Днепропетровской области и прокуратуры, которые прошли в четверг и пятницу.

Одесский центр общественной организации "Всеукраинское объединение "Майдан" провел пикетирование здания батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины в Одесской области. Участники акции требовали от главы местного "Беркута" обнародовать список лиц, участвовавших в избиении мирных демонстрантов в Киеве, провести служебное расследование и наказать причастных к избиению мирных демонстрантов лиц по факту превышения служебных полномочий; признать вину перед украинским народом и публично отказаться от выполнения подобных преступных приказов в дальнейшем.

А в Луганске сегодня собирается народное Вече в поддержку Евромайдана.

"28 декабря в 12.00 возле памятника Т.Г.Шевченко в парке героев ВОВ состоится народное Вече в поддержку Евромайдана", - говорится в сообщении штаба национального сопротивления Луганска.

Фото: EuroMaydan