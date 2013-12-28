В Одессе сработал закон об амнистии активистов Майдана

Апелляционный суд Одесской области 27 декабря отменил все обвинения против участников одесского Евромайдана Алексея Черного и Вячеслава Шкрибляка.

Это первое решение в Украине, которое основывается на законе "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний", сообщает Gazeta.ua.

В частности, суд освободил их от административной ответственности за невыполнение требований милиции и хулиганство.

Напомним, согласно закону, должны быть освобождены от ответственности лица, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий в период с 21 ноября 2013 года.

Черного и Шкрибляка привлекли к административной ответственности за действия во время силового разгона милицией и коммунальщиками палаточного городка на Приморском бульваре. Суд первой инстанции назначил им наказание в виде админареста на пять суток.

Как ранее писал "Главред", подписанный Президентом Виктором Януковичем Закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследований и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний", подразумевающий амнистию сторонников евроинтеграции, вступил в силу 26 декабря.

Законом поручается соответствующим органам освободить от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий, касательно их действий и решений в период с 21 ноября по 26 декабря.

Все уголовные производства и производства по совершению административных правонарушений, открытые по поводу указанных событий, подлежат закрытию.

Новые уголовные производства и производства по совершению админправонарушений не могут быть открыты по указанным событиям.

Лица, привлеченные к уголовной и админответственности по поводу указанных событий, освобождаются от ответственности и признаются не имеющими судимости.

Законом поручается уполномоченным органам принять все необходимые решения до 5 января 2014 года.