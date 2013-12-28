Оппозиция зовет на Шестое народное вече – "Солидарность против террора"

Лидеры оппозиции – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок – призывают украинцев прийти в 12.00 29 декабря на Шестое народное вече, которое пройдет под девизом "Солидарность против террора".

"Мы призываем всех, кому небезразлична судьба нашей страны, оставить все свои дела и выйти на Майдан Независимости в воскресенье в 12.00. Народ свободной страны не может мириться со звериным поведением банды при власти, которая по всей стране по одному отлавливает активистов Майдана, портит их автомобили, запугивает, бьет", – цитирует заявление пресс-служба "Батькивщины".

"Ужасный случай Татьяны Чорновол не оставляет сомнений: эту власть надо немедленно останавливать. Украинцы, выйдем вместе на Майдан, чтобы продемонстрировать нашу солидарность в борьбе с террором, который развернут против активистов", – призвали лидеры оппозици.

Как ранее писал "Главред", на 29 декабря также запланирована акция Автомайдана – автопробег и пикетирования Межигорья, где находится загородная резиденция главы государства.

Гаишники уже придумали метод борьбы с Автомайданом: активисты получают повестки из "органов" о необходимости явиться в ведомство с автомобилем и документами.

Адвокат участников Автомайдана Дмитрий Йовдий назвал эти уведомления "непонятными по своей правовой природе документами". Эти повестки от ГАИ мотивируются необходимостью выяснения обстоятельств какого-либо правонарушения. В уведомлениях отсутствуют ссылки на нормы закона, на основании которых вызывается участник автопробега, не указано также, о каком именно правонарушении идет речь, когда оно было совершено.

Видео: 5 канал