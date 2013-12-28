С пятым подозреваемым по делу Чорновол работает следствие – СМИ

С пятым подозреваемым по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновол проводятся следственные действия.

Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на источник в МВД.МВД

По данным источника, в ближайшее время МВД планирует обнародовать информацию об этом подозреваемом.

Как ранее писал "Главред", 27 декабря начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин сообщил, что работники правоохранительных органов задержали пятого подозреваемого, который, по предварительным данным, непосредственно принимал участие в избиении журналистки и общественной активистки Татьяны Чорновол.

"На данный момент задержан пятый подозреваемый, который, по предварительным данным, непосредственно принимал участие в избиении потерпевшей", – сказал Чинчин, однако не назвал имени задержанного.

Напомним, 27 декабря суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем подозреваемым по делу об избиении Черновол. Пятый подозреваемый по делу Черноволпока еще не предстал перед судом.