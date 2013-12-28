Татьяна Чорновол встретит Новый год дома

Украинскую журналистку Татьяну Чорновол, зверски избитую в ночь на 25 декабря, сегодня, 28 декабря, прооперируют в клинике "Борис" и, если все обойдется благополучно, то врачи отпустят ее домой на новогодние праздники.

По крайней мере, медики клиники говорят, что после операции Чорновол должны отпустить домой на праздники – Татьяна встретит Новый год дома, сообщает УНН.

По данным издания, накануне журналистку посетили послы Швеции, Франции, Бельгии, Литвы и представители дипучреждений США и Канады. Они заявили, что шокированы состоянием активистки и пообещали следить за ходом событий.

Как ранее писал "Главред", 27 декабря суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем подозреваемым по делу об избиении Черновол.

Сегодня стало известно милиция проводит следственные действия с пятым подозреваемым в деле об избиении журналистки Татьяны Чорновол и планирует обнародовать информацию относительно этого подозреваемого.