На Межигорье завтра двинется Веломайдан

Киевские велосипедисты 29 декабря организуют велопробег к резиденции Президента Виктора Януковича в Межигорье.

Об этом заявила ассоциация велосипедистов Киева, сообщает УНН.

"По факту, это выездное заседание Майдана. Для того, что бы приехать, и показать, что нас достало беззаконие и безнаказанность", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что акция мирная. Охранники – самооборона Майдана и народные депутаты. Подробности и детали акции сейчас обсуждаются. Выезд в 12:00 по маршруту станция метро Героев Днепра-ул. Богатырская – Вышгород – с. Новые Петровцы.

Организаторы сообщили, что акция состоится одновременно с активистами Автомайдана, которые также в это время отправятся в Межигорье.

Как ранее писал "Главред", в воскресенье, 29 декабря, оппозиция собирает новые акции протеста Евромайдана.

Оппозиционеры собирают на Майдане Независимости Шестое нродное вече, а Автомайдан готовит акцию под Межигорьем, загородной резиденцией главы государства.

Фото: dvinainform.ru