Пятый подозреваемый признался в избиении Татьяны Чорновол

Сегодня, 28 декабря пятый задержанный по подозрению в избиении журналистки Татьяны Чорновол признался, что принимал участие в этом преступлении.

По данным Интерфакс-Украина, в МВД Украины заявили, что подозреваемый в ходе допроса сообщил, что был участником событий, сообщает ТСН.

"Из показаний фигуранта следует, что он лично принимал участие в избиении потерпевшей", – говорится в сообщении.

Как ранее писал "Главред", милиция сообщила, что проводит следственные действия с пятым подозреваемым в деле об избиении журналистки Татьяны Чорновол и планирует обнародовать информацию относительно этого подозреваемого.

Напомним, начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин 27 декабря заявил, что милиция задержала человека, который, по предврительным данным, принимал непосредственное участи в избиении журналистки.