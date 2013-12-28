В Харькове Луценко с женой облили зеленкой на Евромайдане: опубликованы фото

В Харькове на Евромайдане неизвестные облили зеленкой оппозиционного политика Юрия Луценко и его жену, народного депутат Ирину Луценко.

Инцидент произошел на площадке перед памятником Шевченко, где ежедневно проходит местный Евромайдан, сообщает УНИАН.

Сначала супругов облила женщина, а еще через несколько минут попытку облить оппозиционных политиков повторил мужчина. Обоих нападавших задержали милиционеры.

Участники Евромайдана начали требовать от работников милиции на месте составить протокол и попытались прорваться к нападавшим. В результате произошло несколько стычек.

Как ранее писал "Главред", в Харькове регулярно обливают зеленкой оппозиционных политиков.

6 декабря облили зеленкой защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко. Инцидент произошел в помещении Апелляционного суда Харьковской области, в котором Киевский райсуд должен был рассматривать дело Тимошенко.

4 декабря стало известно, что в Харькове облили зеленкой Инну Богословскую.

После того как в Харькове неоднократно обливали зеленкой оппозиционных нардепов, в том числе Арсена Авакова, Александра Кужель заявила, что ей очень хочется набить кому-то морду.