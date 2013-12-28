Экс-секретарь СНБО рассказал, чем грозит власти игра с картами раскола Украины

Игра с картами раскола Украины чревата для власти кровью.

Об этом сказал украинский политик, бывший первый секретарь СНБО Украины Владимир Горбулин, сообщает ZN.UA.

"Улица в Центре и на Западе для власти потеряна, но небольшой шанс еще есть. Да и Восток и Юг спокойны до поры до времени. А игра с картами раскола чревата кровью. Из славянских народов нам, увы, в этом ближе не чехи и словаки, а сербы, хорваты и македонцы", - считает Горбулин.

Власть сильна общественным доверием. Без него она зависает над пропастью, и падение становится вопросом времени.

По словам экс-главы СНБО, власть сильна общественным доверием.

"Без него она зависает над пропастью, и падение становится вопросом времени, пусть порой даже и относительно долгого. Это не изменить ни силой, ни внешней поддержкой, какой бы большой она ни была. За 1968-м неминуемо следует 1989-й. И великой милостью Божией будет, если он у нас пройдет по чехословацкому и польскому, а не по румынскому сценарию", - пишет Горбулин, добавляя, что сегодня приоритетная задача власти - формирование национального диалога.

"Украинцы должны говорить, спорить друг с другом. Сообща искать пути решения застарелых проблем. Особое место в этом диалоге должны сыграть украинские церкви, общественная роль которых в последние недели кардинально возросла", - отметил Горбулин, и добавив, что наладить национальный диалог сложно.

Напомним, 19 декабря, секретарь СНБО Андрей Клюев назвал разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября большой трагедией, и заявил, что в случае углубления политического кризиса Украина может развалиться на части.