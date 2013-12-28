Автомайдан двинулся к дому Пшонки: ГАИ блокирует дорогу

Автомайдан отправился автопробегом к дому одного из фигурантов расследований журналистки Татьяны Чорновол генпрокурора Виктора Пшонки.

ГАИшники КамАЗами заблокировали подъезд к дому, чтобы не допустить к нему активистов Евромайдана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от Батькивщины Александр Бригинец.

"ГАИ на службе у прокуратуры. Они заблокировали подъезд к дому Пшонки, чтобы не допустить к нему Автомайдан. Есть видео, как гаишник руководит автомобилями, блокирующими дорогу. Похоже, власть охраняет Пшонку не хуже, чем Януковича", - отметил нардеп.

В настоящее время в колонне – более 100 авто. Как отмечают участники Автомайдана, "тактика ГАИ – разделять колонну на группы по 3 авто".

В результате вся колонна растянулась в одну сплошную "тянучку" на несколько километров.

Напомним, накануне обещанного активистами Евромайдана автопробега ипикетирования Межигорья, где находится загородная резиденция главы государства, гаишники придумали метод борьбы с Автомайданомю

Активисты получают повестки из "органов" о необходимости явиться в ведомство с автомобилем и документами.