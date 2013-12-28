От субботы до субботы. Избиение Чорновол как тест, "игнор" Майдана, миллион для Тимошенко

Расследование обстоятельств избиения журналистки и активистки Татьяны Чорновол может стать тестом не только для власти и оппозиции, но и для государства в целом. Президент и премьер старательно игнорируют массовые протесты и излучают уверенность в стабильности в будущем году. Юлия Тимошенко призвала миллион граждан отправиться в "Межигорье".



Массовый протест на Майдане, словно по заказу, получает все новые и новые события, способные его катализировать. Создание Всеукраинского объединения "Майдан" с весьма разношерстным руководящим советом не повысило эффективности протестных акций. Хотя Майдан остается в центре Киева, приближение новогодних праздников постепенно брало свое. Но жестокое избиение Татьяны Чорновол, известной своей активной жизненной позицией и умением искать информацию, стало новым катализатором протестов. Фотографии избитой негодяями молодой женщины обошли все ведущие мировые СМИ.



Что касается Украины, то вынужден констатировать: и власть, и оппозиция постарались использовать случившуюся трагедию в своих целях. Противники Виктора Януковича пытались преподнести преступление как террористический акт против одного из лидеров протеста, но им помешали несуразности с записью с видеорегистратора. МВД, в свою очередь, стремится развернуть ситуацию против лидеров оппозиции, при этом предпочитая работать не числом, а умением. Эта борьба не делает чести участникам политического конфликта, для которых цель оправдывает средства даже в начале двадцать первого века.



Еще одна тенденция – руководство страны старательно делает вид, что Майдана не существует. И дело не только в падении интенсивности массового протеста, а в том, что власть не желает к нему прислушиваться, продолжая воспринимать любые компромиссы как непростительную слабость. Во время заседания Совета регионов Виктор Янукович пригрозил ответственностью за сепаратизм местным советам западных областей и сообщил, что ждет от Николая Азарова предложений по ротации правительства.

Обновить Кабинет Министров намерены после Нового года, чтобы ни у кого и мыслей не закралось, что сделано это под давлением оппозиции. Глава государства призывает не допустить радикализации ситуации в стране, одновременно превознося значение российского кредита для национальной экономики и утверждая, что Украина продолжит движение по пути евроинтеграции.



Каким именно будет это движение – в ставшей привычной несколько отстраненной от реального положения дел в стране манере – пояснил Николай Азаров. Премьер заверил журналистов, что подписание Соглашения об ассоциации зависит от позиции ЕС, которому правительство выдвинуло условие: документ не должен нанести вред украинской экономике на первом этапе имплементации. Не дают покоя Азарову введение биометрических паспортов и весьма мифологизированная необходимость признать в Украине однополые браки. Думаю, только рождественские каникулы в западном мире избавили Николая Яновича от резкой ответной реакции представителей ЕС.



Нелинейно на политический кризис в стране предлагает отреагировать Юлия Тимошенко, надежно застолбившая за собой статус самого радикального лидера оппозиции. Пребывание за решеткой не мешает Леди Ю выступать в роли набатного колокола протеста. Лидер "Батькивщины" призвала миллион граждан устроить марш на Межигорье, добившись формирования правительства народного доверия и нового состава Центризбиркома.

Исходя из того, что на внеочередных парламентских выборах Юлия Владимировна не настаивает, она видит себя в качестве потенциального кандидата в президенты. Тот факт, что ее рейтинг сегодня уступает многим оппозиционерам, Тимошенко не смущает – она никогда не боялась принимать вызов.