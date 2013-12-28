Арестован пятый подозреваемый в избиении Татьяны Чорновол

28 декабря пятому фигуранту, избивавшему журналистку Татьяну Чорновол, который был задержан в пятницу, 27 декабря, суд избрал меру пресечения - арест.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в рамках расследования уголовногопроизводства избиения Татьяны Чорновил было задержано пятьчеловек, которым сообщено о подозрении.

Четырем из них 27 декабря Печерским судом г. Киева избрана мерапресечения в виде содержания под стражей. Пятом фигуранту, который былзадержан в пятницу, суд сегодня избрал меру пресечения - арест.

По информации милици, это 34-летний житель города Днепродзержинск, Днепропетровской области, который работал в охранной структуре.

По словам задержанного, он приехал в Киев покупать автомобиль "Порш Кайен". Из показаний фигуранта следует, что он лично принимал участие в избиении потерпевшей.

Также следствием запланировано проведение одновременных допросов подозреваемых для того, чтобы установить полную картину случившегося.

Напомним, сегодня, 28 декабря пятый задержанныйпо подозрению в избиении журналистки Татьяны Чорновол признался, что принимал участие в этом преступлении.