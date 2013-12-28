Автомайдан прорвался к поместью Пшонки: опубликованы фото

Участники Автомайдана сумели преодолеть преграды и проехать к дому генпрокурора Виктора Пшонки.
Об этом сообщил народный депутат Александр Бригинец на своей странице в Facebook.
"Палач – главное слово, которое пишут автомайдановцы на заборе вокруг дома Пшонки. Стены оклеивают фотографиями Татьяны Чорновол после избиения с надписями: Слышим! Видим! Не простим!", - рассказал депутат.
Также он подчеркнул, что у входа на территорию поместья участников митинга ждал джип "Беркута".
"У входа нас ждет джип "Беркута". Бедные ребята с испуганными глазами. Они такие смелые, когда их много. А когда много нас, то они готовы бежать", - добавил депутат.
Бригинец также сообщил, что в 200 метрах от дома Пшонки проезд был заблокирован КамАЗом, который активисты откатили с дороги.
Напомним, журналистка Татьяна Чорновол перед своим избиением фотографировала загородные дома министра внутренних дел Виталия Захарченко и генпрокурора Виктора Пшонки.