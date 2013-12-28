Как "зеленый" Луценко выступал перед харьковчанами: опубликованы фото

Облитый зеленкой Юрий Луценко не стал отменять своего выступления перед участниками Евромайдана в Харькове.

По словам пресс-секретаря политика, Лариса Сарган, встреча с харьковчанами прошла "в теплой цветной атмосфере".

Как сообщал "Главред", на площадке перед памятником Шевченко, где ежедневно проходит местный Евромайдан, четверо неизвестных облили зеленкой Юрия Луценко и его жену, народного депутата Ирину Луценко.

Сначала супругов облила женщина, а еще через несколько минут попытку облить оппозиционнеров политиков повторил мужчина.

Участники Евромайдана начали требовать от работников милиции на месте составить протокол и попытались прорваться к нападавшим. В результате произошло несколько стычек.