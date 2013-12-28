Все Евромайданы Украины решили устроить съезд в Харькове

В Харькове участники всех украинских Евромайданов решили собраться на Форум, который пройдет 11-12 января.
В Харькове соберется Форум участников Евромайданов Украины.
Соответствующее решение было принято на Всеукраинской конференции в Киеве 27 декабря, передает "Интерфакс-Украина".
Участники конференции решили собрать представителей всех Евромайданов в Харькове, чтобы обсудить дальнейший план действий.
Также целями харьковского "съезда" будет создание механизмов координации действий и связи между Евромайданами, а также вопросы безопасности, правовой защиты, материального обеспечения и прочие координационные моменты.
От каждого Евромайдана будут участвовать не более 3 человек, а в случае киевского Майдана – по 3 человека от каждого сектора.
Члены парламентских партий в качестве делегатов не приветствуются.
Активист харьковского Евромайдана Наталья Зубарь отметила, что хотела бы распространять опыт беспартийного Евромайдана, а также обсудить вопрос создания "люстрационного" списка кандидатов на местных выборах.