Все Евромайданы Украины решили устроить съезд в Харькове

В Харькове соберется Форум участников Евромайданов Украины.

Соответствующее решение было принято на Всеукраинской конференции в Киеве 27 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

Участники конференции решили собрать представителей всех Евромайданов в Харькове, чтобы обсудить дальнейший план действий.

Также целями харьковского "съезда" будет создание механизмов координации действий и связи между Евромайданами, а также вопросы безопасности, правовой защиты, материального обеспечения и прочие координационные моменты.

От каждого Евромайдана будут участвовать не более 3 человек, а в случае киевского Майдана – по 3 человека от каждого сектора.

Члены парламентских партий в качестве делегатов не приветствуются.

Активист харьковского Евромайдана Наталья Зубарь отметила, что хотела бы распространять опыт беспартийного Евромайдана, а также обсудить вопрос создания "люстрационного" списка кандидатов на местных выборах.