Луценко гордится, тем что "гауляйтеры Харькова" сделали из него Аватара: опубликовано видео

Лидер движения "Третья Украинская республика" Юрий Луценко считает, что зеленкой обливают тех, кого боится власть.

Об этом он заявил, комментируя инцидент с зеленкой на Евромайдане в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".

"Власть Харькова, вернее, временные гауляйтеры Харькова таким образом обозначают тех, кого они боятся. Раз меня сегодня раскрасили в Харькове как Аватара, - будем этим гордиться. Это признак того, кого они боятся, а значит, то, что я говорю, страшно для них. А это значит, что большинство людей, которые не воспринимают эту власть, должны обратить внимание на то, что говорят Аватары в зеленом", - подчеркнул Луценко.

В свою очередь, Ирина Луценко, на которую также попала зеленка, заявила что этот инцидент подтверждает правильность выбранного пути.

"Сегодняшняя власть... пометила зеленой краской тех людей, которые не боятся говорить правду, тех людей, к которым приходят на Майдан и слушают их, тех людей, которых они боятся. Она пометила тех людей, которые показывают пример другим... Значит, мы на правильном пути", - отметила народный депутат.

Кроме того, Юрий Луценко отметил, что еще не определился, поедет ли он в райотдел милиции, но заверил, что хотел бы посмотреть в глаза тем, кто его облил зеленкой.

"Я хотел бы посмотреть в глаза тем людям, которые используют такие способы выражения недоверия мне. Мне интересно, они действительно меня ненавидят или просто зарабатывают деньги", - сказал политик.

Он также призвал участников Евромайдана в Харькове прийти в воскресенье на митинг, раскрасившись зеленым.

"Если они обозначили меня, как своего врага, зеленым, покажите, что вы все – враги такой власти. Это был бы лучший ответ этой мелкой босоте, которая занимает сегодня такие высокие должности", - сказал Луценко.

Напомним, как сообщал "Главред", 27 декабря Ирину и Юрия Луценко во время выступления Евромайдане в Харькове облили зеленкой.

Милиция задержала четверых участников этого нападения.

Видео: АТН-Харьков